Трохи був шокований, – Садовий розповів про свій стан здоров'я
Міський голова Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус. Він одразу здав тест після того, як відчу першіння та слабкість.
Температури мер міста наразі немає та працює з дому. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.
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"Відчув дивний стан, першіння, зранку перед тим, як їхати на роботу, здав аналіз на ПЛР достатньо швидко в приватній клініці. І маю позитивний результат", – сказав міський голова.
Трохи шокований, бо думав, що мене омине, бо дружина, теща хворіли, і на роботі багато людей. Але нема на то ради, мушу відчути на собі весь протокол лікування,
– зазначив Садовий.
За його словами, він уважно стежить за своїм станом здоров'я та залишається вдома.
Андрій Садовий розповів про стан свого здоров'я: дивіться відео
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