Міський голова Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус. Він одразу здав тест після того, як відчу першіння та слабкість.

Температури мер міста наразі немає та працює з дому. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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"Відчув дивний стан, першіння, зранку перед тим, як їхати на роботу, здав аналіз на ПЛР достатньо швидко в приватній клініці. І маю позитивний результат", – сказав міський голова.

Трохи шокований, бо думав, що мене омине, бо дружина, теща хворіли, і на роботі багато людей. Але нема на то ради, мушу відчути на собі весь протокол лікування,

– зазначив Садовий.

За його словами, він уважно стежить за своїм станом здоров'я та залишається вдома.

Андрій Садовий розповів про стан свого здоров'я: дивіться відео