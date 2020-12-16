Мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус 6 грудня. Весь час міський голова перебував на самоізоляції та лікувався. Проте 16 грудня Садовий отримав повторний позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Наразі мер Львова продовжує перебувати на самоізоляції. Хоч коронавірус легко не відступає, міський голова почувається вже краще. Про це Садовий розповів на своїй фейсбук-сторінці.

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Повторно отримав "позитивний" результат ПЛР-тесту. Почуваю себе вже краще, але коронавірус так легко не відступає. Лікар запевняє, що наступного тижня я вже зможу вийти з лікарняного,

– розповів міський голова.

Через хворобу Садовий продовжує працювати лише в онлайн-форматі. Тому він не зможе бути присутнім на сесії міськради 18 грудня. Натомість мер Львова пропонує перенести засідання на 24 грудня. На сесії мерії депутати та міський голова повинні вирішити, хто буде секретарем міськради та головами комісій.

"Щодо бюджету. Вже зараз проводимо консультації з представниками усіх фракцій. Зробимо все можливе, щоб бюджет Львова на наступний рік прийняти вчасно", – зазначив Садовий.