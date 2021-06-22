Аномальна спека на Львівщині: коли стане трохи прохолодніше

Синоптики прогнозують, що на Львівщині до 25 червня буде дуже спекотно. Подекуди стовпчики термометрів підійматимуться до +34 градусів. Однак невдовзі спека в області дещо спаде.

За прогнозами синоптиків, аномальна спека буде на території всієї країни. Фахівці радять пити багато води та довго не перебувати під прямими сонячними променями.

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Невдовзі на Львівщині стане трохи прохолодніше

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, на Львівщині до 25 червня буде дуже спекотно. Температура коливатиметься від 31 до 34 градусів тепла. Проте вже 26 червня в області пройдуть короткочасні грозові дощі, а стовпчики термометрів опустяться до 25 – 27 градусів тепла.

Синоптикиня Наталя Діденко розповіла, що послаблення спеки на Львівщині слід чекати 26 – 27 червня. На вихідних із заходу почне надходити прохолодне атлантичне повітря.

Послаблення спеки очікуємо у суботу та неділю. Саме в ці дні до України з заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря,

– зазначила Діденко.

Синоптикиня радить усім налаштуватись на спекотну погоду і берегти себе. Жителям Львівщини потрібно не забувати про головні убори та пити багато чистої води.