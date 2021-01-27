Антимонопольний комітет почав розслідування щодо завищення цін на газ "Львівгаз збутом"
Західне міжрегіональне територіальне відділення Антимонопольного комітету України почало розслідування щодо ймовірного завищення ціни на газ львівською газопостачальною компанією "Львівгаз збут". Компанія почала продавати газ за цінами вищими від середньозважених після відкриття ринку газу для населення.
Джерело: ZAXID.NET
"Львівгаз збут" підозрюють у продажі газу населенню за цінами вищими від середньозважених. Поки невідомо, коли саме завершиться розслідування.
Цікаво Нарахували пенсіонерові 117 тисяч гривень фіктивного боргу: на "Львівгаз" чекають перевірки
Чому АМКУ почав розслідування щодо "Львівгаз збуту"
Очільниця третього відділу досліджень і розслідувань тервідділення Галина Боса розповіла, що провадження щодо львівської газорозподільчої компанії "Львівгаз збут" відкрили за ознаками зловживання монопольним становищем під час формування ціни.
Із серпня (2020 року – 24 канал) розпочав роботу ринок газу для населення і з'явилося багато постачальників. Протягом цього періоду "Львівгаз збут" мав одну з найвищих цін. На підставі аналізу ринку було відкрите провадження. Наразі триває збір доказів у справі. "Львівгаз збут" має надати обґрунтування своєї цінової політики,
– розповіла Боса.
Комітет поки не оприлюднює термінів, коли завершать розслідування. Через встановлення завищених цін на газ для населення Західне міжрегіональне територіальне відділення АМКУ відкрило справи й щодо інших газорозподільчих компаній – "Закарпатгаз збуту", "Волиньгаз збуту", "Івано-Франківськгаз збуту" та "Рівнегаз збуту".
Коротко про відкриття ринку газу для населення
- В Україні з 1 серпня 2020 року відкрився ринок газу для населення.
- Так, споживачі отримали право самотужки обирати постачальника газу, незалежно від регіону проживання.
- На Львівщині "Львівгаз збут" є найбільшим постачальником газу, оскільки його клієнтська база сформувалася задовго до повноцінного відкриття ринку для побутових споживачів. Вона становить близько 800 тисяч користувачів.
- Компанія та її засновник, газорозподільчий оператор "Львівгаз", входять до складу "Регіональної газової компанії" українського олігарха Дмитра Фірташа.
- Цікаво, з серпня 2020 року ціни газзбутів цієї групи справді були вищими, ніж середньозважені на ринку.
- Наприклад, у січні велика кількість постачальників пропонували газ по 6,99 – 7,22 гривні за кубічний метр. Натомість "Львівгаз збут" та інші компанії групи – по 8,91 – 9,93 гривні за кубічний метр.
Поділитися новиною