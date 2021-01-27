Антимонопольний комітет почав розслідування щодо завищення цін на газ "Львівгаз збутом"

Західне міжрегіональне територіальне відділення Антимонопольного комітету України почало розслідування щодо ймовірного завищення ціни на газ львівською газопостачальною компанією "Львівгаз збут". Компанія почала продавати газ за цінами вищими від середньозважених після відкриття ринку газу для населення.

Джерело: ZAXID.NET

"Львівгаз збут" підозрюють у продажі газу населенню за цінами вищими від середньозважених. Поки невідомо, коли саме завершиться розслідування.

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Чому АМКУ почав розслідування щодо "Львівгаз збуту"

Очільниця третього відділу досліджень і розслідувань тервідділення Галина Боса розповіла, що провадження щодо львівської газорозподільчої компанії "Львівгаз збут" відкрили за ознаками зловживання монопольним становищем під час формування ціни.

Із серпня (2020 року – 24 канал) розпочав роботу ринок газу для населення і з'явилося багато постачальників. Протягом цього періоду "Львівгаз збут" мав одну з найвищих цін. На підставі аналізу ринку було відкрите провадження. Наразі триває збір доказів у справі. "Львівгаз збут" має надати обґрунтування своєї цінової політики,

– розповіла Боса.

Комітет поки не оприлюднює термінів, коли завершать розслідування. Через встановлення завищених цін на газ для населення Західне міжрегіональне територіальне відділення АМКУ відкрило справи й щодо інших газорозподільчих компаній – "Закарпатгаз збуту", "Волиньгаз збуту", "Івано-Франківськгаз збуту" та "Рівнегаз збуту".

Коротко про відкриття ринку газу для населення