Зливу у Львові супроводжували пориви шквального вітру. Містян, які намагались втекти від дощу, буквально зносило з ніг.

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У Львові розгулялась негода

Приблизно в обід 25 червня у Львові стало дуже темно. Густі дощові хмари затягнули усе небо. Через годину почалась сильна злива, якої не бачили у місті вже давно. Дощ затопив усі вулиці, й вони стали схожими на річки.

Синоптики прогнозували, що цього дня у Львові буде дуже спекотно. Температура повинна була сягнути 34 градусів вище нуля. Шалена злива дещо послабила спеку, проте не надто – наразі температура становить 27 градусів тепла.

Дивіться фото негоди у Львові / Фото 24 канал

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Шквальний вітер повалив дерева

Хоч сильна злива тривала лише годину, негода спричинила чимало лиха.

На вулиці Стефаника шквальний вітер повалив дерево.

У той момент поблизу нього перебувала жінка. Проте, на щастя, вона не постраждала.

Також вітер повалив дерева у парку Франка, а на вулиці Листопадового Чину вони впали на автівки.

Дивіться відео шаленої зливи у Львові: