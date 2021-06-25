Апокаліпсис за вікном: у Львові вирує негода – фото
Джерело:24 канал
Синоптики прогнозували 25 червня у Львові сильну зливу. Цього разу фахівці не помилились – у місті почався справжній апокаліпсис. Хмари затягнули усе небо, і надворі стало темно, як вночі.
Зливу у Львові супроводжували пориви шквального вітру. Містян, які намагались втекти від дощу, буквально зносило з ніг.
Цікаво Грозові дощі та спека до 34 градусів: прогноз погоди на Львівщині на 25 – 28 червня
У Львові розгулялась негода
Приблизно в обід 25 червня у Львові стало дуже темно. Густі дощові хмари затягнули усе небо. Через годину почалась сильна злива, якої не бачили у місті вже давно. Дощ затопив усі вулиці, й вони стали схожими на річки.
Синоптики прогнозували, що цього дня у Львові буде дуже спекотно. Температура повинна була сягнути 34 градусів вище нуля. Шалена злива дещо послабила спеку, проте не надто – наразі температура становить 27 градусів тепла.
Дивіться фото негоди у Львові / Фото 24 канал
Зауважте Львів поплив після негоди: злива повалила дерева, авто у воді – фото, відео
Шквальний вітер повалив дерева
- Хоч сильна злива тривала лише годину, негода спричинила чимало лиха.
- На вулиці Стефаника шквальний вітер повалив дерево.
- У той момент поблизу нього перебувала жінка. Проте, на щастя, вона не постраждала.
- Також вітер повалив дерева у парку Франка, а на вулиці Листопадового Чину вони впали на автівки.
Дивіться відео шаленої зливи у Львові: