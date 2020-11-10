Мобільні госпіталі розгорнуть тоді, коли у львівських лікарнях не буде місць для хворих на коронавірус. Госпіталі планують створити на стадіоні "Арена Львів" та інших спорткомплексах міста.

Наразі у Львові кількість хворих на коронавірус стабільно зростає. МОЗ видало доручення визначити місця для розгортання мобільних госпіталів. Про це на брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, повідомляє 24 канал.

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Багато хворих на коронавірус потребують госпіталізації

На жаль, динаміка останнього тижня показує що кількість хворих, які звертаються за допомогою і потребують госпіталізації, залишається на високому рівні. В середньому від 180 до 220 хворих госпіталізовують щоденно,

– розповів Чемерис.

Посадовець зазначив, що МОЗ видало доручення розглянути місця для створення мобільних госпіталів по всій території України. За даними міністерства, загальна завантаженість ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, становить 64,7%.

У ЛОДА хочуть залучити інтернів до лікування хворих на COVID-19

У Львівській облдержадміністрації також розглядають залучення студентів-медиків та інтернів до лікування хворих на коронавірус. Відповідне рішення ухвалять, якщо на Львівщині погіршиться ситуація з COVID-19.

Нагадаємо, на початку листопада Міністерство охорони здоров'я заявило, що мобільні госпіталі розгорнуть у Києві, Одесі та Дніпрі. Їх створять лише тоді, коли усі ліжка у лікарнях будуть зайняті хворими на коронавірус. Головний санлікар Віктор Ляшко зазначив, що тимчасові госпіталі створюватимуть лише в приміщеннях, у яких є опалення, вентиляція та необхідні санітарно-технічні умови.

Зверніть увагу! Станом на 10 листопада у Львівській області підтвердили понад 34 тисячі випадків зараження коронавірусом. Вилікувались від хвороби 21,6 тисячі людей, а померли 995 пацієнтів.