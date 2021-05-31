На "Арені Львів" 29 травня відкрили центр вакцинації. Там роблять щеплення людям, які зареєструвались у додатку "Дія". Протягом вихідних у центрі вакцинували більше охочих, ніж планували – понад тисячу.

На "Арені Львів" планували вакцинувати 500 людей щодня. Центр працює лише у вихідні.

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На "Арені Львів" вакцинували першу 1000 людей

Голова ЛОДА Максим Козицький розповів, що в центрі вакцинації, який розгорнули на "Арені Львів", протягом вихідних вакцинували понад 1000 людей.

Друзі, перших 2 дні роботи новоствореного Центру вакцинації пройшли успішно. Попередньо планували щепити близько тисячі осіб. Вакцинували 1041 мешканця Львівщини, зареєстрованого у додатку "Дія",

– зазначив Козицький.

Він додав, що Львівщина є лідером за темпами вакцинації. Станом на 31 травня в області щепили майже 78 тисяч людей. Голова ЛОДА зазначив, що центр вакцинації на "Арені Львів" працюватиме й у наступні вихідні дні. Доїхати туди можна на спеціальному автобусі безкоштовно. З 10:00 у суботу та неділю він відправлятиметься з площі Петрушевича.

Козицький розповів, що за наявності додаткової вакцини, у Львові можуть розгорнути такі центри вакцинації й в інших районах.

"На сьогодні кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 на Львівщині зменшилася, однак закликаю мешканців Львівщини дотримуватись протиепідемічних заходів та берегти себе. Вакцинація – це наразі єдиний механізм у боротьбі з пандемією", – підсумував голова ЛОДА.

Щоб щепитись від коронавірусу на "Арені Львів" необхідно зареєструватись у додатку "Дія" або через офіційний портал МОЗ з вакцинації. Після цього, коли надійде ваша черга, вас сповістять про точні дату та час вакцинації.