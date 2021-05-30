Про змогу захиститися від коронавірусу українців повідомляли телефоном. Однак перевагу мають ті, кому понад 60 років.
До теми У Києві та Львові стартувала вакцинація записаних через Дію: фото
Вже за традиційною схемою перед процедурою люди підписують згоду, йдуть на консультацію до лікаря. Вакцинацію проводять препаратом CoronaVac.
"CoronaVac – це однодозова вакцина, 0,5 кубиків в одному флаконі. Набираємо в шприц і вводимо пацієнту", – розповіла медсестра 5 міської лікарні Львова Ольга.
Імунізацію проводять вакциною CoronaVac / Фото 24 каналу
Список щодо вакцинації склали попередньо
Список людей, яких вакцинуватимуть, організатори склали попередньо. Усім телефонували, аби не створювати великих скупчень, кожній людині призначили конкретний час.
Кожна особа записана і в наш, відповідно, напрацьований "пофамільний" лист осіб, які запрошені,
– пояснив директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис.
Він додав, що пріоритетно усі люди, яким підтвердили можливість вакцинації та час, будуть вакциновані. Проте розуміють і ризики, пов'язані з тим, що хтось міг попередньо дати згоду, але не прийти – вакцинальний центр стояти не буде.
Перед процедурою українці мають підписати згоду / Фото 24 каналу
Наразі пункт масової вакцинації на стадіоні "Арена Львів" працюватиме лише на вихідних. Згодом такі центри планують відкрити й на інших локаціях міста.