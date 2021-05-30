На "Арені Львів" стартувала масова вакцинація від COVID-19: умови щодо процедури

На території стадіону "Арена Львів" стартувала масова вакцинація. Імунізуватимуть людей, які записалися через додаток "Дія".

Про змогу захиститися від коронавірусу українців повідомляли телефоном. Однак перевагу мають ті, кому понад 60 років.

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Вже за традиційною схемою перед процедурою люди підписують згоду, йдуть на консультацію до лікаря. Вакцинацію проводять препаратом CoronaVac.

"CoronaVac – це однодозова вакцина, 0,5 кубиків в одному флаконі. Набираємо в шприц і вводимо пацієнту", – розповіла медсестра 5 міської лікарні Львова Ольга.



Імунізацію проводять вакциною CoronaVac / Фото 24 каналу

Список щодо вакцинації склали попередньо

Список людей, яких вакцинуватимуть, організатори склали попередньо. Усім телефонували, аби не створювати великих скупчень, кожній людині призначили конкретний час.

Кожна особа записана і в наш, відповідно, напрацьований "пофамільний" лист осіб, які запрошені,

– пояснив директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис.

Він додав, що пріоритетно усі люди, яким підтвердили можливість вакцинації та час, будуть вакциновані. Проте розуміють і ризики, пов'язані з тим, що хтось міг попередньо дати згоду, але не прийти – вакцинальний центр стояти не буде.



Перед процедурою українці мають підписати згоду / Фото 24 каналу

Наразі пункт масової вакцинації на стадіоні "Арена Львів" працюватиме лише на вихідних. Згодом такі центри планують відкрити й на інших локаціях міста.