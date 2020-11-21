У Винниках в лікарні вночі 20 листопада зламалась система кисневого постачання. Тому частину пацієнтів довелось евакуювати. Наразі причину поломки встановили та усунули.

Яка причина аварії

Аварію спричинила тріснута пластина. Відтак система постачання кисню вийшла з ладу. Про це повідомили у госпіталі імені Юрія Липи.

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Рятувальники допомогли запломбувати кінцівку пластини, тому постачання кисню відновили. Госпіталь продовжує працювати у звичайному режимі.

На щастя, постраждалих немає. Всього з лікарні евакуювали 21 пацієнта, 3 з них були підключені до апарату штучної вентиляції легень.

Що цьому передувало