У автомобілях були чоловік, жінка та 3 дітей: на Львівщині трапилась жорстка ДТП – фото

На трасі Київ – Чоп на Львівщині зранку 2 травня зіткнулися легковики Renault Scenic і Opel Omega. Внаслідок ДТП постраждали 5 осіб, із яких 3 – діти. Частину з них госпіталізували.

Це трапилося приблизно 10:50 у місті Сколе. Згодом звернулися до надзвичайників, оскільки одного з водіїв затисло деформованим корпусом авто. Хто саме зателофонував на гарячу лінію Служби порятунку "101" – невідомо.

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Хто був у Renault Scenic

Водій, якому приблизно 41 рік (народився в 1980 році).

Дівчинку, якій приблизно 9 років госпіталізували (народилася у 2012 році).

Водійка та діти з Opel Omega

Жінці, яка була за кермом, приблизно 40 років. Її госпіталізували.

Також там були дві дівчинки, яким приблизно 5 та 14 років (народилися у 2007 та 2016 роках)

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Місце події після приїзду рятувальників / Фото ДСНС

Який стан потерпілих

Водій Renault Scenic застряг у автівці. Щоб його дістати, рятувальникам довелося різати корпус транспорту. Його та інших учасників аварії госпіталізували з травмами середнього ступеня важкості.