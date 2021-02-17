Авто ледь постраждало, а стовп впав: біля Львова Land Rover влетів у електроопору – фото
В Брюховичах водій Land Rover в'їхав у електроопору / Поліція Львівщини
Біля Львова, у Брюховичах, 17 лютого водій Land Rover влетів у електроопору. Автівка постраждала зовсім трохи, а стовп впав.
Джерело:поліція Львівщини
Аварія трапилась близько 8:00 на вулиці Львівській. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.
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Як трапилась аварія
- Близько 8:00 на вулиці Львівській водій автомобіля Land Rover, 68-річний місцевий житель, не впорався з керуванням.
- Він з’їхав з дороги та зіштовхнувся з бетонною опорою лінії електропередач.
- Внаслідок аварії водій травмувався.
- Медики відвезли його до лікарні.
- Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини
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