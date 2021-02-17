Авто ледь постраждало, а стовп впав: біля Львова Land Rover влетів у електроопору – фото

Біля Львова, у Брюховичах, 17 лютого водій Land Rover влетів у електроопору. Автівка постраждала зовсім трохи, а стовп впав.

Аварія трапилась близько 8:00 на вулиці Львівській. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

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Як трапилась аварія

Близько 8:00 на вулиці Львівській водій автомобіля Land Rover, 68-річний місцевий житель, не впорався з керуванням.

Він з’їхав з дороги та зіштовхнувся з бетонною опорою лінії електропередач.

Внаслідок аварії водій травмувався.

Медики відвезли його до лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними та обережними під час руху. Погодні та дорожні умови залишаються складними, тому усім потрібно ретельно дотримуватись вимог правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість та акуратно маневрувати. Це допоможе зберегти ваше життя та здоров'я!

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини