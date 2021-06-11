Аварія сталася на перехресті вулиць Замарстинівська – Липинського. Наразі правоохоронці шукають водія-втікача.

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Водій вилетів на зустрічку

Приблизно опівночі на вулиці Липинського водій Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху.

Там він влетів в автівку Volkswagen Passat, за кермом якої перебував 48-річний житель Львівського району.

Після зіткнення водій Golf втік з місця ДТП.

Внаслідок аварії Passat сильно постраждав – він перекинувся на дах, а шматки автівки розлетілись у різні сторони.

Водій автівки та його пасажир, 27-річний львів’янин, сильно травмувались. Медики відвезли їх до лікарні.

У мережі з'явилось відео, на якому видно, що один з постраждалих поводив себе неадекватно. Ймовірно, чоловік був шокований моторошною ДТП, у яку він потрапив.

Дивіться відео з місця аварії:

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Правоохоронці шукають винуватця ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю аварії, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Наразі правоохоронці намагаються встановити особу водія Volkswagen Golf, щоб притягнути його до відповідальності. Слідчі проводять досудове розслідування та встановлюють обставини ДТП.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини та "Варта 1"