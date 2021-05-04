Аварія трапилась о 15:00. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

До теми На Львівщині зіштовхнулись мікроавтобус та легковик: постраждали 4 жінки

Автівка відлетіла та перекинулась

Депутат Ігор Зінкевич повідомив, що у селі Оброшине Пустомитівського району о 15:00 сталася ДТП. 

Траса Н13, одне авто перевернуте. 
– мовиться у дописі.

На трасі зіштовхнулись автомобілі "ЗАЗ" та Mazda. За попередньою інформацією, постраждали 2 людини. Наразі ділянку дороги, де трапилась аварія, перекрили.

На місці ДТП працюють медики, правоохоронці та надзвичайники. Поліцейські намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Дивіться відео, як перекинулась автівка:

 

Дивіться фото з місця ДТП / Фото "Варта 1"

 