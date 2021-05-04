Авто відлетіло й перекинулось: на Львівщині трапилась масштабна ДТП – фото і відео

13:52

В селі Оброшине, що на Львівщині, 4 травня трапилась масштабна ДТП – зіштовхнулись "ЗАЗ" та Mazda. Внаслідок аварії одна з автівок перекинулась. Попередньо відомо, що постраждали 2 людини.