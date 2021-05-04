Авто відлетіло й перекинулось: на Львівщині трапилась масштабна ДТП – фото і відео

В селі Оброшине, що на Львівщині, 4 травня трапилась масштабна ДТП – зіштовхнулись "ЗАЗ" та Mazda. Внаслідок аварії одна з автівок перекинулась. Попередньо відомо, що постраждали 2 людини.
Аварія трапилась о 15:00. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Автівка відлетіла та перекинулась
Депутат Ігор Зінкевич повідомив, що у селі Оброшине Пустомитівського району о 15:00 сталася ДТП.
Траса Н13, одне авто перевернуте.
– мовиться у дописі.
На трасі зіштовхнулись автомобілі "ЗАЗ" та Mazda. За попередньою інформацією, постраждали 2 людини. Наразі ділянку дороги, де трапилась аварія, перекрили.
На місці ДТП працюють медики, правоохоронці та надзвичайники. Поліцейські намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.
Дивіться відео, як перекинулась автівка:
Дивіться фото з місця ДТП / Фото "Варта 1"