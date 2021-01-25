На Львівщині 25 січня трапилась ДТП на засніженій трасі – зіштовхнулись Renault та Mercedes. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент, а Renault вилетіло в кювет. Постраждали 4 людей.

Джерело: пресслужба поліції Львівщини. Аварія трапилась близько 8:30 на трасі Львів – Шегині. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. До теми На Львівщині зіштовхнулись автобус та легковик: Renault перетворилось на металобрухт – фото Як трапилась аварія Близько 8:30 на трасі Львів – Шегині, неподалік села Княжий Міст Яворівського району, зіштовхнулись Renault та Mercedes.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій Renault, 29-річний житель району, не дотримався безпечної швидкості й виїхав на зустрічну смугу.

Там він влетів у мікроавтобус Mercedes, яким кермував 63-річний місцевий житель.

Від удару Renault викинуло в кювет.

Внаслідок ДТП травмувалиль 4 людей – водій легковика, 2 його пасажирів та пасажир мікроавтобуса.

Медики відвезли до лікарні усіх постраждалих. Їхні особисті дані та діагнози наразі уточнюються.

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та вирішують питання правової кваліфікації події. Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини