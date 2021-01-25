Авто вилетіло в кювет: в нищівній ДТП на Львівщині постраждали 8 людей – фото автотрощі

На Львівщині 25 січня трапилась ДТП на засніженій трасі – зіштовхнулись Renault та Mercedes. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент, а Renault вилетіло в кювет. Постраждали 8 людей.
Джерело: пресслужба поліції Львівщини.
Аварія трапилась близько 8:30 на трасі Львів – Шегині. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
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Як трапилась аварія
- Близько 8:30 на трасі Львів – Шегині, неподалік села Княжий Міст Яворівського району, зіштовхнулись Renault та Mercedes.
- Як попередньо встановили правоохоронці, водій Renault, 29-річний житель району, не дотримався безпечної швидкості й виїхав на зустрічну смугу.
- Там він влетів у мікроавтобус Mercedes, яким кермував 63-річний місцевий житель.
- Від удару Renault викинуло в кювет.
- Внаслідок ДТП травмувалиль 8 людей.
- Медики відвезли до лікарні водія легковика, 2 його пасажирів та пасажира мікроавтобуса. Їхні особисті дані та діагнози наразі уточнюються.
- Ще 4 постраждалим надали медичну допомогу. Госпіталізації вони не потребували.
- Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та вирішують питання правової кваліфікації події.
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