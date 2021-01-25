Авто вилетіло в кювет: в нищівній ДТП на Львівщині постраждали 8 людей – фото автотрощі

25 січня 2021 , 14:42
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На Львівщині 25 січня трапилась ДТП на засніженій трасі – зіштовхнулись Renault та Mercedes. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент, а Renault вилетіло в кювет. Постраждали 8 людей.

Джерело: пресслужба поліції Львівщини.

Аварія трапилась близько 8:30 на трасі Львів – Шегині. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Як трапилась аварія

  • Близько 8:30 на трасі Львів – Шегині, неподалік села Княжий Міст Яворівського району, зіштовхнулись Renault та Mercedes.
  • Як попередньо встановили правоохоронці, водій Renault, 29-річний житель району, не дотримався безпечної швидкості й виїхав на зустрічну смугу.
  • Там він влетів у мікроавтобус Mercedes, яким кермував 63-річний місцевий житель.
  • Від удару Renault викинуло в кювет.
  • Внаслідок ДТП травмувалиль 8 людей.
  • Медики відвезли до лікарні водія легковика, 2 його пасажирів та пасажира мікроавтобуса. Їхні особисті дані та діагнози наразі уточнюються.
  • Ще 4 постраждалим надали медичну допомогу. Госпіталізації вони не потребували.
  • Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та вирішують питання правової кваліфікації події.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини