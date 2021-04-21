Біля Сокаля 20 квітня трапилась нищівна ДТП – водій Nissan Almera не впорався з керуванням та вилетів з моста. Внаслідок аварії автівка перекинулась на дах, а чоловіка затисло у салоні.

ДТП трапилась в селі Тартаків Червоноградського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

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Автівка злетіла з мосту

Близько 20:52 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що в селі Тартаків перекинулась автівка.

Водій Nissan Almera не впорався з керуванням та злетів з моста.

Внаслідок ДТП авто перекинулось на дах.

Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику.

Там вони виявили водія, якого затисло в автівці – 38-річний чоловік був травмований.



Автівка перекинулась з мосту / Фото ДСНС Львівщини

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Водія затисло в автівці

Водія затисло деформованими деталями кузова автівки. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та розтискачів деблокували чоловіка з салону та передали його працівникам швидкої допомоги. Потерпілого з травмами різного ступеня важкості госпіталізували у Червоноградську центральну міську лікарню.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 7 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки. Наразі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.



Водія затисло в салоні / Фото ДСНС Львівщини



Чоловіка госпіталізували / Фото ДСНС Львівщини



До ліквідації наслідків ДТП залучили 7 рятувальників / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото ДСНС Львівщини