На Львівщині авто злетіло з моста та перекинулось: водія "вирізали" з салону – фото
Біля Сокаля 20 квітня трапилась нищівна ДТП – водій Nissan Almera не впорався з керуванням та вилетів з моста. Внаслідок аварії автівка перекинулась на дах, а чоловіка затисло у салоні.
Джерело:ДСНС Львівщини
ДТП трапилась в селі Тартаків Червоноградського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
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Автівка злетіла з мосту
- Близько 20:52 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що в селі Тартаків перекинулась автівка.
- Водій Nissan Almera не впорався з керуванням та злетів з моста.
- Внаслідок ДТП авто перекинулось на дах.
- Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику.
- Там вони виявили водія, якого затисло в автівці – 38-річний чоловік був травмований.
Автівка перекинулась з мосту / Фото ДСНС Львівщини
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Водія затисло в автівці
Водія затисло деформованими деталями кузова автівки. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та розтискачів деблокували чоловіка з салону та передали його працівникам швидкої допомоги. Потерпілого з травмами різного ступеня важкості госпіталізували у Червоноградську центральну міську лікарню.
До ліквідації наслідків ДТП залучили 7 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки. Наразі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Водія затисло в салоні / Фото ДСНС Львівщини
Чоловіка госпіталізували / Фото ДСНС Львівщини
До ліквідації наслідків ДТП залучили 7 рятувальників / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото ДСНС Львівщини
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