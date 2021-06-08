Аварія трапилась приблизно о 6:00 на вулиці Левандівській. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Винуватець ДТП не працює на "Міра і К"

Маршрут №11 обслуговує перевізник "Міра і К". Там запевняють, що водій, який спричинив ДТП, взагалі у них не працює. Чоловік виїхав на рейс самовільно. Голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка розповів, що водій не мав відповідних документів на місці аварії. Він зазначив, що автобус №11 ніякого відношення до підприємства не має, тож чому він з'явився на маршруті, наразі невідомо.

Тобто ніяких договірних зобов'язань із власником автобуса немає, водії на підприємстві не оформлені, він з території підприємства не виїжджає. Медичний і технічний контроль не проходить,

– додав Велійка.

Лікар-травматолог Лікарні швидкої допомоги Василь Тонконоженко зазначив, що до медзакладу потрапили 5 пасажирок автобуса.

"У діапазоні з 6:30 до 7:00 доставлено в нашу лікарню 5 потерпілих. Усіх п'ятьох пацієнтів обстежили, надали медичну допомогу і скерували на амбулаторне лікування. Частині пацієнтів пропонували госпіталізацію, але вони відмовилися", – зазначив медик.

Лікар додав, що у постраждалих діагностували множинні забої тіла у різних ділянках. В деяких пасажирок також були переломи рук.

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Правоохоронці проводять розслідування

Маршрутка, яка потрапила у ДТП на Левандівській, не була оснащена навігацією, як інші міські автобуси. Управління транспорту Львівської міськради впродовж 2 днів чекає офіційну інформацію від "Міра і К" щодо цієї аварії.

"Більше зараз схиляються до причини технічної несправності самого автобуса. Ми з'ясовуємо, яким чином цей автобус вийшов на маршрут, чому міг статись такий інцидент", – зазначив керівник міського управління транспорту Орест Олеськів.

Посадовець додав, що міськрада звернулася до Укртрансбезпеки для перевірки перевізника. Окрім того, додатково перевірять усі міські маршрути.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Наразі поліцейські проводять розслідування і з'ясовують усі обставини аварії.