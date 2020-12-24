Поліції Львівщини 24 грудня передали 14 автомобілів, квадроцикл та автобус. Зокрема Львівська міськрада профінансувала купівлю 5 кросоверів Renault Duster вартістю 2,5 мільйона гривень.

На думку мера Львова Андрія Садового, нові автівки значно збільшать швидкість виїздів правоохоронців за викликами. Транспорт поділять між підрозділами поліції Львівської області та Львова. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Які автівки передали поліції Львівщини

Львівська мерія придбала для правоохоронців 5 новеньких кросоверів Renault Duster. Загальна вартість автомобілів становить 2,5 мільйона гривень.

Загалом автопарк поліції Львівщини поповнився на 14 легкових автомобілів, квадроцикл та автобус. За словами Садового, це дуже хороший подарунок для правоохоронців напередодні різдвяних свят, який допоможе їм швидко виїжджати за викликами.

Думаю, після сьогоднішнього дня, швидкість виїзду за викликом збільшиться автоматично. Місто допомагало і буде допомагати поліції, бо ми разом, і маємо спільну відповідальність за нашу країну,

— зазначив мер міста.

Дивіться фото передачі нових авто поліції Львівщини / Фото Львівська міськрада

Хто профінансував купівлю автівок для поліції

Львівська міськрада закупила 5 авто для правоохоронців. Придбання решти автівок профінансували Нацполіція, Трускавецька міськрада і благодійний фонд "Безпека".

Увесь новий транспорт поділять між підрозділами поліції Львівської області та Львова. Під час передачі автомобілів начальник ГУНП у Львівській області Василь Віконський подякував за такий чудовий подарунок та звернувся до правоохоронців з проханням берегти майно, яке їм довірили для служіння громаді.