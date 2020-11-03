На автовокзалі "Львів", що розташований на вулиці Стрийській, пасажири, які приїхали з країн червоної зони, можуть здати ПЛР-тестування. Результат вишлють на електронну скриньку через 24 години і людина зможе не проходити двотижневий карантин, якщо у неї не виявлять коронавірус.

Збором аналізів на автовокзалі та лабораторною діагностикою займається діагностичний центр "СолтанЛаб". Вартість ПЛР-тестування становить 1200 гривень. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба міжнародного пасажирського перевізника East West Eurolines.

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Як можна здати ПЛР-тест на автовокзалі Львів

Пасажиру необхідно звернутись до водія East West Eurolines, щоб здати ПЛР-тест. Тоді водій внесе людину у список для здачі аналізів і одразу після приїзду на автовокзал її проведуть у медпункт. Саме там відбудеться ПЛР-тестування.

Результати аналізів надійдуть на електронну скриньку через 24 години. Якщо коронавірусу в пасажира не виявлять, лабораторія автоматично зупинить його перебування на самоізоляції у додатку "Дій вдома", який обов'язково потрібно встановити після повернення з країн червоної зони.

Зверніть увагу! У червоній зоні наразі перебувають Польща, Чехія, Бельгія, Нідерланди, Чорногорія, Франція, Словенія, Швейцарія, Велика Британія, Іспанія, Ізраїль, Грузія, США та Австрія. Повертаючись з цих країн, українцям потрібно відбути 14-денний карантин або здати тест на коронавірус.

Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу