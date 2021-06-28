На великих сценах виступили вже 16 виконавців зі своїми групами. Їхні виступи все-таки відбулися, попри те, що іноді концерти ледь не зривалися.

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У Львові вирувала негода

На другий день фестивалю, за кілька годин до початку виступів, на головній сцені почалася буря. Однак поціновувачів джазу гроза не спинила.

"Я бачила, як дерева вириваються і просто летять мені в обличчя. Але концерт був вартий того, щоб приїхати. Я повернулася, просушила свій одяг феном – і вже знову тут", – відзначила відвідувачка Юлія.

Одним з хедлайнерів фестивалю став британський співак, чотириразовий володар Греммі SEAL.

Leopolis Jazz Fest охопить 200 виконавців з 18 країн світу

Музиканти приїздять до України з різних країн світу. Львів за 5 днів побачить джазменів, зокрема з:

США;

Ізраїлю;

Польщі;

Італії;

Франції.

Загалом подія охопить 200 виконавців з 18 країн світу. Учасники фестивалю Роб Клірфілд та Ітамар Борохов розповіли, що вперше побували в Україні. І підкреслили, що вважають Львів дуже гарним містом з красивими людьми.

Leopolis Jazz Fest – це не лише про музику, а й про душевні розмови зі світовими виконавцями. Так, наприклад, львів'яни і гості міста спілкувалися з мультиінструменталістом, продюсером і композитором Камасі Вашингтоном у камерній атмосфері.

Для мене музика є фізичним представленням того, хто я є всередині, яким я можу ділитися з людьми. Це єдине чуттям, яке не можеш вимкнути. Можеш заплющити очі, затримати дихання, не торкатися нічого, а от звук – буде,

– зауважив він.

У 2021 році більшість відвідувачів тестували на коронавірус. Вільно й безпечно насолоджуватися музикою змогли ті, хто отримав негативний результат.

"Я дуже хотів би, щоб цей фестиваль став початком якогось першого вільного подиху, щоб виходити потихеньку з цієї кризи", – наголосив артдиректор Leopolis Jazz Fest Олексій Коган.

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Фестиваль триватиме ще до 28 червня включно. Закриватимуть подію на головній сцені український Pianoboy та джазовий оркестр Лінкольн-центру на чолі з Вінтоном Марсалісом.