Степан Бандера – Герой України: ЛОР просить Зеленського відновити історичну справедливість

Депутати Львівської обласної ради звернулись до Президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради щодо відновлення історичної справедливості. Народні обранці просять повернути Степану Бандері звання Героя України.

Відповідне звернення прийняли 16 лютого на сесії облради. Депутати ЛОР вважають, що рішення Донецького окружного адмінсуду, який скасував указ президента про присвоєння звання Героя України, було заполітизованим.

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Чому ЛОР просить повернути Бандері звання Героя України

У пресслужбі ЛОР розповіли, що діяльність Степана Бандери символізує "цілу епоху боротьби України за власну незалежну соборну державу, а його ім’я стало символом українського національно-визвольного руху".

Степан Бандера жив і боровся в той час, коли сама боротьба виглядала безнадійною, а мета – недосяжною. Він однаковою мірою протистояв як сталінському, так і гітлерівському режимам. І зрештою саме Бандера переміг. Україна стала незалежною, а тоталітарні системи, яким він протистояв, зникли,

– зазначили у зверненні.

Депутати розповіли, що Бандеру боялись, кили він був живим, й продовжили з ним боротись навіть після його смерті. Проти нього працювала вся потуга пропагандистської машини СРСР, а тепер – працює пропаганда Росії.

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Чому у Бандери забрали звання Героя України

Президент України у 2010 році надав Бандері звання Героя України "за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну Українську державу". Проте Донецький окружний адмінсуд визнав цей указ незаконним і скасував його. Підставою для такого рішення було те, що указ видали з порушенням норм, адже Бандера не був громадянином України.

Проте у ЛОР зазначили, що у XX столітті Україна перебувала під окупацією різних тоталітарних систем. З ними боролись справжні герої, які головною метою свого життя вважали відновлення самостійності й незалежності України. Тому визнання цього "величезного геройського вчинку, і є відновленням історичної справедливості".

Закликаємо Президента України надати Степанові Бандері звання Героя України. Україна повинна пам’ятати й належно вшановувати своїх Героїв,

– додали у зверненні до президента.

Так, депутати Львівської облради, закликали Зеленського та Верховну Раду внести зміни до закону "Про державні нагороди" й указу "Про звання Героя України" та присвоїти статус "Герой України" людям, які не мають або не мали українського громадянства.