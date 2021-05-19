Перевірили водичку: у басейн львівського спорткомплексу прилетіла качка з каченятами – відео

Фото качок у басейні СКА оприлюднив Вадим Грицечко. Світлина спричинила у мережі справжній ажіотаж.

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У басейні СКА плавала качка з каченятами

На сторінці "Басейн СКА Львів" оприлюднили кумедну світлину з дикими птахами. Відомо, що там нещодавно провели заміну води, проте сам басейн для відвідувачів відчинять лише завтра, 20 травня. Однак якість води вже встигла перевірити дика качка зі своїми каченятами, адже паркан для птахів не є перешкодою.

Перші відвідувачі басейну після заміни води! Зацінили, сказали, що водичка супер і полетіли далі!

– мовиться у коментарі до фото.

За інформацією "ТСН", в адміністрації басейну припустили, що пернаті потрапили на територію з озера, котре розташоване поруч. Птахів уже виловили й повернули назад у водойму.

Дивіться відео, як дикі качки плавали в басейні СКА:

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Світлина викликала шквал коментарів

Фото, яке опублікував львів'янин, неабияк звеселило користувачів мережі. Люди напрочуд позитивно сприйняли диких качок у басейні спорткомплексу.

"То боже благословіння!";

"Чому без шапочок?";

"Не женіть їх";

"Є можливість купити їм абонемент?";

"Які гарні та милі!".

Зверніть увагу! Басейн СКА розташований на території Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони України у Львові. Його внесли до переліку баз олімпійської підготовки національних збірних команд. Басейн СКА є одним з найкращих відкритих 50-метрових басейнів в Україні.



Дикі качки плавають у басейні СКА / Фото Вадима Грицечка