Батьки учениці однієї з червоноградських шкіл подали на вчительку до суду через наклеп. Жінка стверджувала, що 10-класниця підробила оцінку в журналі. Суд зобов'язав викладачку відшкодувати дівчині 3 тисячі гривень моральної шкоди.

Експертиза довела, що школярка не підробляла оцінку у класному журналі. Вона у той час була на змаганнях.

Цікаво Вкрали тисячу гривень: під Луцьком діти пограбували шкільну їдальню

Вчителька наполягала, що школярка підробила оцінку

У 2018 році вчителька біології НВК "Спеціалізована школа І-ІІ ступенів колегіум №3" звинуватила школярку у виправленні оцінки в журналі.

На думку викладачки, 10-класниця виправила двійку на відмітку про відсутність на уроці 22 березня.

Потім вчителька повідомила про це класну керівничку та бабусю дівчини, яка працює заступницею директора школи.

Школярка заперечувала, що виправляла оцінку і наступного дня показала викладачці довідку, у якій зазначалось, що з 19 до 23 березня вона була на тренувальних зборах у Львові.

Викладачка заявила, що учениця навмисне підробила довідку, щоб приховати виправлення оцінки.

Жінка наполягала на тому, що дівчина була присутня на тому уроці.

10-класниця доволі болісно сприйняла звинувачення.Вона розплакалась і пішла у медпункт за заспокійливим.

До теми Посварились через бюджет: у Києві звільняють вчителя через конфлікт з батьком учня

Батьки підтвердили відсутність дівчини на уроці

Вчителька викликала до школи батьків. Жінка стверджувала, що їхня донька виправила оцінку "2" на відмітку "н" та показала підроблену довідку за 22 березня.

Натомість батько 10-класниці підтвердив, що його донька не приходила на урок біології у той день, бо й справді була на тренувальних зборах у Львові. Чоловік подав на вчительку до суду, адже такими звинуваченнями вона завдала моральних страждань його дитині.

Суд відбувся тільки 24 лютого 2021 року. На цей час 10-класниця вже завершила своє навчання у школі та стала повнолітньою. Дівчина розповіла, що конфлікт з вчителькою біології причинив їй моральні незручності, адже уся школа знала про наклеп на неї. Школярка перестала ходити на уроки біології. Проте викладачка так перед нею і не вибачилась.

Читайте також "Ви громадян якої країни виховуєте?": батьки обурені завданням для 4 класу про російську станцію

Двійки у класному журналі зовсім не було

У суді вчителька заперечувала версію батька школярки.

Вона наполягала, що дівчина була у школі 22 березня й отримала двійку, бо не підготувалась до уроку.

Проте директор школи Петро Шкілюк розповів, що школярки у той день на уроці й справді не було.

За його словами, службова перевірка не підтвердила підробки оцінки в шкільному журналі.

У Львові в березні 2020 року провели судову експертизу класного журналу.

Експерти встановили, що в клітинці навпроти прізвища дівчини спочатку написали позначку "н", а її обвели.

Двійки у цій клітинці зовсім не було.

Батько дівчини вимагав 100 тисяч гривень компенсації

Суддя Червоноградського райсуду Андрій Жураковський задовольнив позов батька школярки. Школа повинна спростувати перед педагогічним колективом інформацію, яку поширила вчителька біології, про колишню 10-класницю. Батько школярки вимагав, щоб викладачка сплатила його доньці 30 тисяч гривень моральної компенсації, а ще 70 тисяч гривень компенсації мала сплатити школа.

Проте суд задовольнив цю вимогу лише частково. Вчительку зобов'язали виплатити 3 тисячі гривень моральної компенсації. Викладачка може подати апеляцію на це рішення суду протягом 30 днів з дня його проголошення.