Батьки вимагали 100 тисяч гривень: школярка відсудила у вчительки компенсацію за наклеп

Джерело:ZAXID.NET
Батьки учениці однієї з червоноградських шкіл подали на вчительку до суду через наклеп. Жінка стверджувала, що 10-класниця підробила оцінку в журналі. Суд зобов'язав викладачку відшкодувати дівчині 3 тисячі гривень моральної шкоди.
Експертиза довела, що школярка не підробляла оцінку у класному журналі. Вона у той час була на змаганнях.
Цікаво Вкрали тисячу гривень: під Луцьком діти пограбували шкільну їдальню
До теми Посварились через бюджет: у Києві звільняють вчителя через конфлікт з батьком учня
Вчителька викликала до школи батьків. Жінка стверджувала, що їхня донька виправила оцінку "2" на відмітку "н" та показала підроблену довідку за 22 березня.
Натомість батько 10-класниці підтвердив, що його донька не приходила на урок біології у той день, бо й справді була на тренувальних зборах у Львові. Чоловік подав на вчительку до суду, адже такими звинуваченнями вона завдала моральних страждань його дитині.
Суд відбувся тільки 24 лютого 2021 року. На цей час 10-класниця вже завершила своє навчання у школі та стала повнолітньою. Дівчина розповіла, що конфлікт з вчителькою біології причинив їй моральні незручності, адже уся школа знала про наклеп на неї. Школярка перестала ходити на уроки біології. Проте викладачка так перед нею і не вибачилась.
Читайте також "Ви громадян якої країни виховуєте?": батьки обурені завданням для 4 класу про російську станцію
Суддя Червоноградського райсуду Андрій Жураковський задовольнив позов батька школярки. Школа повинна спростувати перед педагогічним колективом інформацію, яку поширила вчителька біології, про колишню 10-класницю. Батько школярки вимагав, щоб викладачка сплатила його доньці 30 тисяч гривень моральної компенсації, а ще 70 тисяч гривень компенсації мала сплатити школа.
Проте суд задовольнив цю вимогу лише частково. Вчительку зобов'язали виплатити 3 тисячі гривень моральної компенсації. Викладачка може подати апеляцію на це рішення суду протягом 30 днів з дня його проголошення.