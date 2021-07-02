Пустив 11-річного сина за кермо: батьком загиблого біля Львова хлопчика був ексінспектор ДАІ

Хлопчик не впорався з керуванням і вилетів у кювет. Внаслідок ДТП пасажири авто отримали незначні травми.
До теми Віз п'яних дорослих: 11-річний хлопчик за кермом BMW розбився біля Львова – фото
Хлопчик-водій віз у салоні п'яних дорослих
- Вночі 1 липня у селі Рясне-Руське трапилась смертельна ДТП – 11-річний хлопчик вилетів у кювет.
- Дитина кермувала автівкою BMW 525, пасажирами якої були двоє п'яних чоловіків – його 35-річний батько та власник автомобіля.
- Хлопчик не впорався з керуванням та вилетів з дороги.
- Внаслідок аварії дитина загинула на місці.
- Натомість його п'яні пасажири отримали травми без загрози життю.
Ексінспектор ДАІ пустив 11-річного сина за кермо і він розбився / Фото ZAXID.NET
Батьком хлопчика виявився ексінспектор ДАІ
З власних джерел у поліції журналістам стало відомо, що батьком загиблого хлопчика був колишній працівник ДАІ та капітан міліції Роман Гануляк. Чоловік працював у дорожньо-автомобільний інспекції протягом кількох років. Він був старшим інспектором.
У березні 2015 Гануляка затримали у приміщенні управління львівської ДАІ під час отримання хабаря. Того ж дня його звільнили.
Односельці чоловіка розповіли, що він є доволі конфліктною людиною. Гануляк і раніше дозволяв собі їздити нетверезим за кермом. Також він часто хвалився, що навчив свого сина кермувати автівкою.