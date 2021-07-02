Пустив 11-річного сина за кермо: батьком загиблого біля Львова хлопчика був ексінспектор ДАІ

Хлопчик не впорався з керуванням і вилетів у кювет. Внаслідок ДТП пасажири авто отримали незначні травми.

До теми Віз п'яних дорослих: 11-річний хлопчик за кермом BMW розбився біля Львова – фото

Хлопчик-водій віз у салоні п'яних дорослих

Вночі 1 липня у селі Рясне-Руське трапилась смертельна ДТП – 11-річний хлопчик вилетів у кювет.

Дитина кермувала автівкою BMW 525, пасажирами якої були двоє п'яних чоловіків – його 35-річний батько та власник автомобіля.

Хлопчик не впорався з керуванням та вилетів з дороги.

Внаслідок аварії дитина загинула на місці.

Натомість його п'яні пасажири отримали травми без загрози життю.



Ексінспектор ДАІ пустив 11-річного сина за кермо і він розбився / Фото ZAXID.NET

Батьком хлопчика виявився ексінспектор ДАІ

З власних джерел у поліції журналістам стало відомо, що батьком загиблого хлопчика був колишній працівник ДАІ та капітан міліції Роман Гануляк. Чоловік працював у дорожньо-автомобільний інспекції протягом кількох років. Він був старшим інспектором.

У березні 2015 Гануляка затримали у приміщенні управління львівської ДАІ під час отримання хабаря. Того ж дня його звільнили.

Односельці чоловіка розповіли, що він є доволі конфліктною людиною. Гануляк і раніше дозволяв собі їздити нетверезим за кермом. Також він часто хвалився, що навчив свого сина кермувати автівкою.

Зауважте! Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Однак, чи притягнуть батька загиблого хлопчика до відповідальності через смерть сина, наразі невідомо.