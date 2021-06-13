Батяри на роверах: у Львові пройшов ретро-велопробіг – вінтажні фото

Субкультура львівських батярів існувала століття тому. Їх називали розбишаками, романтичними гульвісами чи дотепними волоцюгами. Сьогодні їхні послідовники вирішили влаштувати велопробіг у ретро-стилі центром Львова.

Так, сучасні мешканці Львова перетворилися на батярів на роверах. Як учасники велозабігу у святковому одязі моди початку XX століття проїхалися вулицями Львова – читайте далі.

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Організатор велопробігу "Батяри на роверах" Микола Личко розповів, що щороку розігрується велосипед у лотереї між усіма учасниками. Як правило, це ретро-велосипед.

Що стосується костюмів, то ми обираємо найкращий ровер, обираємо найкращу панянку, найкращого фацета, обираємо "слічного бахорика" (симпатичну дитину-розбишаку – 24 канал) серед діток,

– розповів Личко.

Учасники ретельно підбирали вбрання

Аби сповна передати дух батярства, учасники велозаїзду ретельно підбирали вбрання.

"Шафи вивертали, до сусідів зверталися, в інтернет заглядали по картинках, щоби ми були всі гарні такі, неповторні", – поділилась учасниця велопараду Анжела.

Велопромендад у Львові / Дивіться фото "Дня"

Інші ж учасники переконують, що українська культура – це "не завжди село та вишиванки".

"Хочеться трішки додати аристократичного й батярського духу. Це варто якось і приєднувати до сучасності", – вважає учасник ретро-дійства Богдан.

. Такий ретро-велопарад відбувається у Львові вже всьоме.