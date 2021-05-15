Демонстрація відбулась біля собору Святого Юра. Протестувальники тримали у руках плакати зі словами "Права людини" та скандували "Ми люди чи хто? Люди!"

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Як пройшов мітинг

На демонстрацію прийшли люди різного віку. Там помітили також дітей. Крім прапорів із написами, львів'яни тривали український стяг.

До слова, усі присутні були без масок. Дистанції також ніхто не дотримувався. Дехто з присутніх навіть обурився, коли мітингувальник одягнув маску.



Мітинг біля собору / Фото Яромира Вдовича, 24 канал



"Антивакцинатори" на мітингу у Львові / Фото Яромира Вдовича, 24 канал "Антивакцинатори" на мітингу у Львові / Фото Яромира Вдовича, 24 канал



Прапори на мітингу / Фото Яромира Вдовича, 24 канал



Протестувальники у Львові / Фото Яромира Вдовича, 24 канал

Вакцинація в Україні: що треба знати

Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я, станом на 15 травня першу дозу вакцини отримали 936 497 українців. Завершили вакцинацію, тобто отримали другу дозу, нараз 13 661 людину.

Українська влада закликає громадян активніше записуватись на вакцинацію, адже це єдиний спосіб перемогти COVID-19.

Станом на травень у чергу на отримання вакцини від коронавірусу записалося близько 600 тисяч людей. Порівнявши з березнем, цей показник збільшився більше, ніж удвічі.

До речі, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, хто записався на щеплення через портал або застосунок "Дія", будуть вакцинуватися на вихідних, тобто з 15 травня.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу