Без штанів: львівські ресторатори записали відеозвернення до Кабміну
Львівські ресторатори 18 листопада оприлюднили відеозвернення до Кабміну. На відео підприємці стоять без штанів та вимагають скасувати карантин вихідного дня й посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм.
Львівські ресторатори згодні на повний локдаун на 2 – 3 тижні. За словами підприємців, тоді вони закриють свої заклади першими, щоб мати змогу відкритись на різдвяні свята, повідомляє 24 канал.
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Хто взяв участь у відеозвернення до Кабміну
- Засновники "Холдингу емоцій !Fest" Андрій Худо та Юрко Назарук;
- Співвласник Театру пива "Правда" Юрій Заставний;
- Власник мережі "Майстерня карамелі" та ресторану Tante Sophie Андрій Дзюбан;
- Власник кав'ярень "Світ кави" Маркіян Бедрій;
- Засновник низки ресторанів Львова Вардкес Арзуманян.
Що вимагають ресторатори
За словами Андрія Дзюбана, ресторани, які обладнані усіма необхідними засобами задля безпеки людей, закривають на карантин вихідного дня. Проте тоді ж тисячі людей перебувають у метро, маршрутках, супермаркетах й на вулицях без дотримання карантинних вимог.
Тому ресторатори вимагають скасувати карантин вихідного дня і почати "реально, а не показово" контролювати дотримання протиепідемічних вимог у місцях скупчення людей.
В той час, коли інші країни пропонують реальні плани боротьби з епідемією та роблять реальні кроки, наш уряд вводить карантин вихідного дня, котрий нічого не змінить, лиш уб’є наш бізнес, який ми робили десятиліттями, і вижене тисячі наших людей на вулиці без засобів на прожиття і лікування,
– додав Дзюбан.
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Дивіться відеозвернення львівських рестораторів до Кабміну:
Ресторатори не проти локдауну в разі потреби
Львівські ресторатори не проти повного локдауну, якщо це буде необхідно. Проте тоді потрібно заборонити роботу усім установам на 2 – 3 тижні
"Ми перші закриємось, як тільки знатимемо, що говорити нашим працівникам. Краще закритися зараз, щоб знову відкритися на свята, бо у Львові Різдво не зупинить жоден карантин", – заявив Заставний.
Ресторатори з'явились на відео без штанів
Наприкінці відео львівські ресторатори з'явились у кадрі без штанів.
Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо цього зробити з тисячами наших людей,
– додали підприємці.
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Коротко про карантин вихідного дня
- Кабмін запровадив карантин вихідного дня з 14 листопада. У суботу та неділю заборонили роботу ТРЦ, закладів культури та спортклубів. Проте ресторани та кафе можуть працювати лише на доставку чи на виніс.
- Львівський уряд скасував вихідні дні для ТРЦ, ресторанів та спортклубів, щоб обійти рішення Кабміну.
- На вихідних 50 юристів Львівської мерії приймали дзвінки на гарячій лінії міста. Вони консультували підприємців, на яких склали протоколи за порушення карантину вихідного дня.
- Також усі протоколи Львівська міськрада оскаржуватиме у суді.
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