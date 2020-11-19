Львівські ресторатори 18 листопада оприлюднили відеозвернення до Кабміну. На відео підприємці стоять без штанів та вимагають скасувати карантин вихідного дня й посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм.

Львівські ресторатори згодні на повний локдаун на 2 – 3 тижні. За словами підприємців, тоді вони закриють свої заклади першими, щоб мати змогу відкритись на різдвяні свята, повідомляє 24 канал.

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Хто взяв участь у відеозвернення до Кабміну

Засновники "Холдингу емоцій !Fest" Андрій Худо та Юрко Назарук;

Співвласник Театру пива "Правда" Юрій Заставний;

Власник мережі "Майстерня карамелі" та ресторану Tante Sophie Андрій Дзюбан;

Власник кав'ярень "Світ кави" Маркіян Бедрій;

Засновник низки ресторанів Львова Вардкес Арзуманян.

Що вимагають ресторатори

За словами Андрія Дзюбана, ресторани, які обладнані усіма необхідними засобами задля безпеки людей, закривають на карантин вихідного дня. Проте тоді ж тисячі людей перебувають у метро, маршрутках, супермаркетах й на вулицях без дотримання карантинних вимог.

Тому ресторатори вимагають скасувати карантин вихідного дня і почати "реально, а не показово" контролювати дотримання протиепідемічних вимог у місцях скупчення людей.

В той час, коли інші країни пропонують реальні плани боротьби з епідемією та роблять реальні кроки, наш уряд вводить карантин вихідного дня, котрий нічого не змінить, лиш уб’є наш бізнес, який ми робили десятиліттями, і вижене тисячі наших людей на вулиці без засобів на прожиття і лікування,

– додав Дзюбан.

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Дивіться відеозвернення львівських рестораторів до Кабміну:

Ресторатори не проти локдауну в разі потреби

Львівські ресторатори не проти повного локдауну, якщо це буде необхідно. Проте тоді потрібно заборонити роботу усім установам на 2 – 3 тижні

"Ми перші закриємось, як тільки знатимемо, що говорити нашим працівникам. Краще закритися зараз, щоб знову відкритися на свята, бо у Львові Різдво не зупинить жоден карантин", – заявив Заставний.

Ресторатори з'явились на відео без штанів

Наприкінці відео львівські ресторатори з'явились у кадрі без штанів.

Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо цього зробити з тисячами наших людей,

– додали підприємці.

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