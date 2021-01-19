На Львівщині правоохоронці затримали 2 зловмисників, які 18 січня напали на чоловіка. Вони кілька разів вдарили його сокирою по голові та пограбували.

Зловмисники вкрали у чоловіка гроші та мобільний телефон. Правоохоронці вже повідомили їм про підозру. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Цікаво Пограбував дитину: у Львові рецидивіст напав на 11-річну дівчинку – фото Як зловмисники пограбували чоловіка Близько 16:00 18 січня поблизу магазину в одному з сіл Золочівського району 2 чоловіків напали на 47-річного жителя Золочева.

Нападники били його, вимагаючи гроші. Після цього чоловіка повели до помешкання одного зі зловмисників.

У будинку чоловіки продовжили вимагати гроші у своєї жертви.

Вони вдарили постраждалого кілька разів сокирою та вкрали у нього 700 гривень і мобільний телефон.

Медики діагностували у потерпілого "струс головного мозку, перелом кісток носа та січену рану голови".

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні 2 місцевих жителів віком 28 та 32 роки. Дивіться фото, як затримали чоловіків / Фото поліції Львівщини Що загрожує зловмисникам Слідчі відкрили кримінальне провадження за розбій. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Правоохоронці затримали зловмисників. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.