У селі Малехів, що біля Львова, побудують школу. Попередня вартість проєкту будівництва – 106 мільйонів гривень.

Малехів увійшов до Львівської ОТГ, тому будівництво школи – відповідальність громади. Проєктну документацію вже затвердили на засіданні виконкому. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Коли почнеться будівництво школи у Малехові

Проєкт будівництва школи вже пройшов експертизу. Почати будівництво планують у 2021 році.

Очільник ЛКП "Зелене місто" Святослав Євтушенко заявив, що рішення побудувати школу у Малехові є наслідком виконання доручення міського виконкому. Комітет передав функції замовника будівництва ЛКП "Зелене місто". Підприємство вже розробило проєкт, який зараз затвержують.

Малехів увійшов до сладу Львівської ОТГ

Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач зазначив, що будівництво школи у Малехові, що увійшов до складу Львівської ОТГ, дуже важливе.

"Малехів увійшов у Львівську ОТГ, тому це так чи інакше буде нашою відповідальністю з наступного року. Дуже важливо вирішити це питання", – додав Любомир Зубач.

Кошторисна вартість будівництва школи – 106 мільйонів гривень.