На залізничному переїзді біля селища Великий Любінь, що на Львівщині, 23 січня потяг зіткнувся з пасажирським автобусом. В результаті, одна людина загинула, ще одна – отримала травми.

Аварія трапилась приблизно о 9 годині ранку. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Чому відбулось зіткнення

Водій маршрутки сполучення Львів – Пустомити проігнорував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд. Машиніст потяга одразу ж застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню.



Автобус зіткнувся з поїздом / Фото Vitaliy Bilyak

Постраждалі в аварії

В Укрзалізниці повідомили, що постраждали 2 пасажири автобуса, їх направили до лікарні. Однак в місцевих пабліках у фейсбуці користувачі написали, що один з них, на жаль, помер.



В аварії загинула одна людина / Фото Vitaliy Bilyak



Жахлива ДТП біля Львова / Фото Vitaliy Bilyak

На місці аварії працює експертна комісія, що вивчає причини та обставини випадку. За попередніми висновками, зіткнення трапилося з вини водія автобуса, який грубо порушив правила дорожнього руху.

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