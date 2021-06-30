Про подію журналістів повідомили очевидці. На жаль, нікому не вдалось відтягнути собаку від його здобичі.
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У Винниках розлючений собака загриз козу
- На вулиці Івасюка у середу, 30 червня, трапився сумний випадок – розлючений собака розірвав козу.
- За словами очевидців, пса вигулював хлопчик.
- Побачивши козу, чотирилапий, ніби здичавів.
- Він накинувся на неї та почав з усіх сил гризти.
- Дитині забракло сил, щоб втримати собаку.
- Він вирішив покликати на допомогу дорослих.
- Проте, коли вони прибігли на місце події, то побачили, що пес уже встиг розірвати свою жертву.