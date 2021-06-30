Був без намордника: біля Львова розлючений собака розірвав козу в дитини на очах

У Винниках 30 червня трапився жахливий інцидент – собака загриз козу на очах у маленького хлопчика. Дитина не змогла втримати свого пса і врятувати тварину.

Про подію журналістів повідомили очевидці. На жаль, нікому не вдалось відтягнути собаку від його здобичі.

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У Винниках розлючений собака загриз козу

На вулиці Івасюка у середу, 30 червня, трапився сумний випадок – розлючений собака розірвав козу.

За словами очевидців, пса вигулював хлопчик.

Побачивши козу, чотирилапий, ніби здичавів.

Він накинувся на неї та почав з усіх сил гризти.

Дитині забракло сил, щоб втримати собаку.

Він вирішив покликати на допомогу дорослих.

Проте, коли вони прибігли на місце події, то побачили, що пес уже встиг розірвати свою жертву.

Якщо ви є власником великого собаки, не дозволяйте дітям самотужки з ним гуляти. Пес набагато сильніший за малечу, тож в кращому випадку він може втекти, а в гіршому – вчинити якесь лихо. Також обов'язково у громадських місцях вдягайте на свого собаку намордник та повідець, адже навіть найдобрішу тварину можна спровокувати, й вона ненароком когось вкусить.