Був без намордника: біля Львова розлючений собака розірвав козу в дитини на очах

30 червня 2021 , 16:21
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Джерело:

"Винниківський вісник"

У Винниках 30 червня трапився жахливий інцидент – собака загриз козу на очах у маленького хлопчика. Дитина не змогла втримати свого пса і врятувати тварину.

Про подію журналістів повідомили очевидці. На жаль, нікому не вдалось відтягнути собаку від його здобичі.

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У Винниках розлючений собака загриз козу

  • На вулиці Івасюка у середу, 30 червня, трапився сумний випадок – розлючений собака розірвав козу.
  • За словами очевидців, пса вигулював хлопчик.
  • Побачивши козу, чотирилапий, ніби здичавів.
  • Він накинувся на неї та почав з усіх сил гризти.
  • Дитині забракло сил, щоб втримати собаку.
  • Він вирішив покликати на допомогу дорослих.
  • Проте, коли вони прибігли на місце події, то побачили, що пес уже встиг розірвати свою жертву.
Зауважте! Якщо ви є власником великого собаки, не дозволяйте дітям самотужки з ним гуляти. Пес набагато сильніший за малечу, тож в кращому випадку він може втекти, а в гіршому – вчинити якесь лихо. Також обов'язково у громадських місцях вдягайте на свого собаку намордник та повідець, адже навіть найдобрішу тварину можна спровокувати, й вона ненароком когось вкусить.
Автор: Ольга Котів