Біля Львова трапилась жахлива пожежа: загинув чоловік – фото згарища
У селі Солонка, що біля Львова, 29 жовтня трапилась пожежа. У вогні загинув 64-річний чоловік.
Пожежа виникла у господарській цегляній будівлі на вулиці Лугова. Повідомлення про займання будинку надійшло рятувальникам близько 11 години ранку. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як надзвичайники гасили пожежу
- Не гаючи ні хвилини, рятувальники виїхали на місце виклику. Там вони почали гасити вогонь.
- Через сильну задимленість вогнеборці працювали в засобах захисту органів дихання.
- Надзвичайникам вдалось ліквідувати пожежу приблизно за 20 хвилин.
- До гасіння вогню долучились 12 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
Пожежа виникла у господарській будівлі / Фото ДСНС Львівщини
Хто постраждав внаслідок пожежі
На місці згарища надзвичайники знайшли тіло 64-річного чоловіка без ознак життя. У вогні також згоріли усі речі домашнього вжитку.
Проте вогнеборцям вдалось врятувати будівлю від повного знищення пожежею.
Правоохоронці наразі встановлюють причини та обставини події.
Правоохоронці розслідують причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини