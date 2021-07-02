На щастя, випавши з такої великої висоти, хлопчик вижив. Дитина потрапила у лікарню.

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З вікна 6 поверху випав 4-річний хлопчик

Про прикрий інцидент розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради. 4-річний хлопчик 2 липня приблизно о 13.00 випав з вікна багатоповерхівки. Дитина мешкає у квартирі на 6 поверсі.

Постраждалий дивом вижив.Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та тупу травму живота.

Медики госпіталізували хлопчика у міську дитячу клінічну лікарню.Наразі фахівці з'ясовують обставини події.

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