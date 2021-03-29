Біля Нового Роздолу діти знайшли рештки зниклої 33-річної жінки
Рештки безвісти зниклої знайшли у полі / ZAXID.NET
Біля села Тужанівці, що на Стрийщині, 25 березня діти знайшли рештки людського тіла. Ймовірно, вони належать 33-річній жительці Нового Роздолу, яка зникла безвісти восени 2020 року.
Джерело:ZAXID.NET
Людські рештки знайшли у полі біля лісу. Наразі експерти проводять дослідження, щоб встановити причину смерті жінки.
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Діти знайшли у полі людські рештки
- У Стрийському районному управлінні поліції розповіли, що біля лісу на околиці села Тужанівці, що за 6 км від Нового Роздолу, 25 березня діти знайшли людські рештки.
- Вони повідомили про цю моторошну знахідку дорослим, а ті викликали на місце події поліцію.
- За попередньою версією правоохоронців, кістки належать безвісти зниклій 33-річній жительці Нового Роздолу.
- Жінка зникла 27 вересня 2020 році по дорозі до родичів у село.
- Родичі жінки вже впізнали її по зубах та залишках одягу.
- Правоохоронці скерують рештки на молекулярно-генетичну експертизу, яка точно встановить, чи належать вони безвісти зниклій.
- Також судово-медична експертиза встановить точну причину смерті молодої жінки.
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