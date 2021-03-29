Біля села Тужанівці, що на Стрийщині, 25 березня діти знайшли рештки людського тіла. Ймовірно, вони належать 33-річній жительці Нового Роздолу, яка зникла безвісти восени 2020 року.

Людські рештки знайшли у полі біля лісу. Наразі експерти проводять дослідження, щоб встановити причину смерті жінки. Важливо У Львові зник 33-річний вірменин: поліція оголосила його у розшук Діти знайшли у полі людські рештки У Стрийському районному управлінні поліції розповіли, що біля лісу на околиці села Тужанівці, що за 6 км від Нового Роздолу, 25 березня діти знайшли людські рештки.

Вони повідомили про цю моторошну знахідку дорослим, а ті викликали на місце події поліцію.

За попередньою версією правоохоронців, кістки належать безвісти зниклій 33-річній жительці Нового Роздолу.

Жінка зникла 27 вересня 2020 році по дорозі до родичів у село.

Родичі жінки вже впізнали її по зубах та залишках одягу.

Правоохоронці скерують рештки на молекулярно-генетичну експертизу, яка точно встановить, чи належать вони безвісти зниклій.

Також судово-медична експертиза встановить точну причину смерті молодої жінки. Зверніть увагу! Нещодавно у Дрогобичі трапився схожий випадок. Водій таксі Юрій Новосад 8 березня поїхав на роботу та зник безвісти. Тіло чоловіка знайшли у його автівці на цвинтарі.