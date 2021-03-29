Біля Нового Роздолу діти знайшли рештки зниклої 33-річної жінки

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Джерело:

ZAXID.NET

Біля села Тужанівці, що на Стрийщині, 25 березня діти знайшли рештки людського тіла. Ймовірно, вони належать 33-річній жительці Нового Роздолу, яка зникла безвісти восени 2020 року.

Людські рештки знайшли у полі біля лісу. Наразі експерти проводять дослідження, щоб встановити причину смерті жінки.

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Діти знайшли у полі людські рештки

  • У Стрийському районному управлінні поліції розповіли, що біля лісу на околиці села Тужанівці, що за 6 км від Нового Роздолу, 25 березня діти знайшли людські рештки.
  • Вони повідомили про цю моторошну знахідку дорослим, а ті викликали на місце події поліцію.
  • За попередньою версією правоохоронців, кістки належать безвісти зниклій 33-річній жительці Нового Роздолу.
  • Жінка зникла 27 вересня 2020 році по дорозі до родичів у село.
  • Родичі жінки вже впізнали її по зубах та залишках одягу.
  • Правоохоронці скерують рештки на молекулярно-генетичну експертизу, яка точно встановить, чи належать вони безвісти зниклій.
  • Також судово-медична експертиза встановить точну причину смерті молодої жінки.
Зверніть увагу! Нещодавно у Дрогобичі трапився схожий випадок. Водій таксі Юрій Новосад 8 березня поїхав на роботу та зник безвісти. Тіло чоловіка знайшли у його автівці на цвинтарі.