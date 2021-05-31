ДТП трапилась о 10:30 у селі Лисовичі Стрийського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Водійка збила дитину під час паркування

  • О 10:30 в селі Лисовичі 39-річна водійка Ford Escape, жителька села Баня Лисовицька, збила 5-річного хлопчика.
  • Жінка хотіла припаркуватись і не помітила дитини, яка у цей момент стояла на тротуарі.
  • На щастя. хлопчик вижив. Проте він отримав важкі травми.
  • Батьки відвезли дитину у Стрийську центральну районну лікарню.
  • Зокрема, лікарі діагностували у хлопчика "перелом обох лобкових та сідничних кісток тазу і садна тіла".
  • Наразі правоохоронці проводять розслідування.
  • Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.