Біля Стрия водійка під час паркування збила 5-річного хлопчика: у нього – складний перелом тазу

31 травня 2021 , 12:23
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Джерело:

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

На Львівщині 29 травня водійка Ford Escape під час паркування збила 5-річного хлопчика. На щастя, дитина вижила, проте отримала складний перелом тазу.

ДТП трапилась о 10:30 у селі Лисовичі Стрийського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Водійка збила дитину під час паркування

  • О 10:30 в селі Лисовичі 39-річна водійка Ford Escape, жителька села Баня Лисовицька, збила 5-річного хлопчика.
  • Жінка хотіла припаркуватись і не помітила дитини, яка у цей момент стояла на тротуарі.
  • На щастя. хлопчик вижив. Проте він отримав важкі травми.
  • Батьки відвезли дитину у Стрийську центральну районну лікарню.
  • Зокрема, лікарі діагностували у хлопчика "перелом обох лобкових та сідничних кісток тазу і садна тіла".
  • Наразі правоохоронці проводять розслідування.
  • Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.
Зверніть увагу! У Львові 27 травня водій Mitsubishi збив 2 хлопчиків. У той момент діти переходили дорогу пішохідним переходом. У мережі з'явилось відео моменту ДТП. На ньому видно, що внаслідок удару хлопці розлетілись у різні боки. Школярів госпіталізували.
Автор: Ольга Котів