Біля Стрия водійка під час паркування збила 5-річного хлопчика: у нього – складний перелом тазу

На Львівщині 29 травня водійка Ford Escape під час паркування збила 5-річного хлопчика. На щастя, дитина вижила, проте отримала складний перелом тазу.
ДТП трапилась о 10:30 у селі Лисовичі Стрийського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Водійка збила дитину під час паркування
- О 10:30 в селі Лисовичі 39-річна водійка Ford Escape, жителька села Баня Лисовицька, збила 5-річного хлопчика.
- Жінка хотіла припаркуватись і не помітила дитини, яка у цей момент стояла на тротуарі.
- На щастя. хлопчик вижив. Проте він отримав важкі травми.
- Батьки відвезли дитину у Стрийську центральну районну лікарню.
- Зокрема, лікарі діагностували у хлопчика "перелом обох лобкових та сідничних кісток тазу і садна тіла".
- Наразі правоохоронці проводять розслідування.
- Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.