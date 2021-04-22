На Львівщині відбудеться Відкритий командний чемпіонат України в багатоденній гонці на шосе TOUR DE LVIV REGION. Через це 22 квітня на 4 години перекриють трасу Жовква – Зіболки.

Трасу Т1425 Жовква – Зіболки перекриють з 11:30 до 15:30. Об'їхати цю ділянку можна буде автошляхом М-09 Жовква – Львів.

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Через велоперегони біля Жовкви перекриють трасу

У зв'язку з проведенням на Львівщині Відкритого командного чемпіонату України в багатоденній гонці на шосе TOUR DE LVIV REGION 22 квітня перекриють трасу Т1425 Жовква – Зіболки. Дорога буде перекрита протягом 4 годин – з 11:30 до 15:30. Водії можуть об'їхати цю ділянку шляхом М09 Жовква – Львів.

Для нас важливо забезпечити повну безпеку учасників, тому потрібно, аби в цей час на трасі не було автомобілів. Традиційно велоперегони супроводжуватимуть поліцейські та медики,

– зазначає керівник Управління молоді та спорту ЛОДА Роман Хім'як.

У Жовкві відбудеться індивідуальна гонка, а потім – групові. Старт: 22 квітня о 11:30 на трасі Т1425 – виїзд з міста Жовква до села Зіболки.

23 квітня змагання почнуться о 12:00. Шлях велосипедистів пролягатиме на трасі М09: Жовква (площа Вічева) – у бік Рави-Руської – поворот на Гійче – Великі Мости – Жовква – Добросин (розворот) – Жовква (фініш). У зв'язку з цим можливі тимчасові зміни в організації дорожнього руху.

Цікаво! На TOUR DE LVIV REGION очікують понад 200 велосипедистів з різних областей України та гостей з Польщі, Іспанії, Бельгії та Литви.



На Львівщині перекриють трасу через велоперегони / Фото ЛОДА