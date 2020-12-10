Личаківський райсуд Львова 7 грудня закінчив розгляд справи про бійку двох маленьких собак. 10 жовтня йоркширський тер'єр покусав шпіца. Тепер власник агресивної собачки повинен заплатити штраф.

Бійка декоративних собак відбулась біля приватного будинку на вулиці Ольжича. Після цього власник шпіца написав заяву у поліцію. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як побились декоративні песики

Бійка собак трапилась 10 жовтня біля будинку №6 на вулиці Ольжича.

31-річний власник йоркширського тер'єра разом зі своєю собакою прийшов до свого знайомого, який живе у приватному будинку на цій вулиці.

Львів'янин залишив собаку у дворі, а сам зайшов у будинок друга.

Потім чоловік почув гавкіт та вибіг на вулицю. Там він побачив, що його йорк почав кидатись на чоловіка зі шпіцом, які йшли повз будинок.

Під час судового засідання власник йорка розповів, що хотів забрати свого собаку.

Проте він погано зачинив двері й слідом за ним вибігла вівчарка його друга. Поки чоловік тримав велику собаку, його декоративний песик покусав шпіца.

Після цього інциденту власник шпіца написав заяву в поліцію.

Який вирок виніс суд

Справу про бійку шпіца та йорка розглядав суддя Личаківського райсуду Назар Стрепко.

За порушення правил утримання собаки він присудив власнику йорка 85 гривень штрафу. Також чоловік зобов'язаний сплатити 420 гривень судового збору.