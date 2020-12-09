У Львові 3 грудня під час пиятики 60-річний чоловік почав бити свого знайомого обігрівачем. 40-річний львів'янин отримав важкі травми. Медики забрали його до лікарні.

Зловмисник завдав своєму знайомому важких травм. Правоохоронці вже взяли чоловіка під варту. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури. Цікаво Вбили валютника та вкрали 1,4 мільйона гривень: суд виніс вирок одному зі зловмисників – фото Як чоловік побив знайомого обігрівачем У Львові під час пиятики 3 грудня між зловмисником та 40-річним львів'янином виник конфлікт.

Під час сварки п'яний 60-річний чоловік побив свого знайомого обігрівачем.

Чоловік отримав важкі травми.

Медики забрали постраждалого до лікарні, а зловмисника затримали правоохоронці. Що загрожує зловмиснику Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – від 5 до 8 років за ґратами. Суд вже обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.