Бив друга обігрівачем: у Львові чоловік ледь не вбив знайомого
У Львові 3 грудня під час пиятики 60-річний чоловік почав бити свого знайомого обігрівачем. 40-річний львів'янин отримав важкі травми. Медики забрали його до лікарні.
Зловмисник завдав своєму знайомому важких травм. Правоохоронці вже взяли чоловіка під варту. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.
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Як чоловік побив знайомого обігрівачем
- У Львові під час пиятики 3 грудня між зловмисником та 40-річним львів'янином виник конфлікт.
- Під час сварки п'яний 60-річний чоловік побив свого знайомого обігрівачем.
- Чоловік отримав важкі травми.
- Медики забрали постраждалого до лікарні, а зловмисника затримали правоохоронці.
Що загрожує зловмиснику
Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – від 5 до 8 років за ґратами.
Суд вже обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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