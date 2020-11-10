На Львівщині 6 листопада слідчі повідомили про підозру чоловікові, який ледь не вбив свого пасинка. Під час сварки вітчим жорстоко побив 19-річного хлопця.

Наразі чоловік перебуватиме під домашнім арештом. Проте правоохоронці все ще проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік ледь не вбив свого пасинка

41-річний житель одного з сіл Радехівського району 1 вересня посварився зі своїм 19-річним пасинком.

Під час сварки чоловік жорстоко побив хлопця: вдарив його дерев'яною палицею по голові.

Судово-медична експертиза встановила, що юнак отримав важкі травми.

Що загрожує чоловікові

Слідчі 6 листопада повідомили зловмиснику про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. За такий злочин чоловікові загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід — домашній арешт.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.