Бив дерев'яною палицею по голові: на Львівщині вітчим ледь не вбив пасинка
На Львівщині 6 листопада слідчі повідомили про підозру чоловікові, який ледь не вбив свого пасинка. Під час сварки вітчим жорстоко побив 19-річного хлопця.
Наразі чоловік перебуватиме під домашнім арештом. Проте правоохоронці все ще проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік ледь не вбив свого пасинка
- 41-річний житель одного з сіл Радехівського району 1 вересня посварився зі своїм 19-річним пасинком.
- Під час сварки чоловік жорстоко побив хлопця: вдарив його дерев'яною палицею по голові.
- Судово-медична експертиза встановила, що юнак отримав важкі травми.
Що загрожує чоловікові
Слідчі 6 листопада повідомили зловмиснику про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. За такий злочин чоловікові загрожує від 5 до 8 років за ґратами.
Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід — домашній арешт.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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