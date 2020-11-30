У Львові 27 листопада трапилась ДТП – зіткнулись BMW Х5 та Skoda Superb. Водій позашляховика намагався втекти з місця аварії, тому почав бити водія Skoda і двічі вистрілив йому в ногу.

ДТП трапилась на перехресті вулиць Винниця – Тунельна близько 19:20. Чоловік стріляв у водія з пристрою для відстрілу гумових куль. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Цікаво На Львівщині неповнолітній водій збив іншого підлітка на смерть і втік: фото, подробиці Як водій хотів втекти з місця ДТП Аварія трапилась на перехресті вулиць Винниця – Тунельна – зіткнулись автомобілі BMW Х5 та Skoda Superb.

За кермом позашляховика перебував 36-річний житель Пустомитівського району, а за кермом іншої автівки – 42-річний львів'янин.

Після зіткнення водій BMW намагався втекти, але водій Skoda почав йому перешкоджати.

Тоді чоловік завдав львів'янину кількох ударів у голову та дістав пістолет.

Водій позашляховика двічі вистрілив у ногу водія Skoda Superb, завдавши йому травм.

Аварія трапилась близько 19:20 / Фото поліції Львівщини Що загрожує зловмиснику Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в хуліганстві. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами. Чоловіка затримали. 30 листопада суд обере йому запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Читайте також Перевозив нелегалів з Азії: на Львівщині затримали росіянина – відео

Зіткнулись BMW Х5 та Skoda Superb / Фото поліції Львівщини

Водій позашляховика двічі вистрілив у ногу львів'янина / Фото поліції Львівщини

Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини