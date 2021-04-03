Католики цьогоріч 4 квітня відзначатимуть Великдень. Мер Львова Андрій Садовий привітав усіх зі святом та закликав у ці дні залишатись вдома.

Так, Садовий нагадав, що пасхальну месу варто дивитись онлайн, а у молитві згадати військових та медиків.

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Привітання Садового

Мер наголосив що особливість Львова у тому, що місто святкує Пасху і з римокатоликами, і з вірменами, і з православними. Садовий зауважив, що розуміє, чому багатьом людям набридли обмеження чи маски. Водночас він наголосив, що в такі миті варто згадувати тих, хто рятує життя – медиків.

Покажіть приклад собою. Не дайте захворіти ні собі, ні вашим друзям, ні нашим рідним. Це так важливо сьогодні – бути здоровим,

– сказав Садовий.

Крім того, політик побажав миру та спокою усім.

"Бог є всюди, де є любов. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" – підсумував Садовий.

Зверніть увагу! Православні християни відзначатимуть Великдень на місяць пізніше – 2 травня.